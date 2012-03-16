НКРЕ не справляється з роллю регулятора на енергоринку - Кучеренко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) не справляється з роллю регулятора на енергоринку. Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив екс-міністр ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО, коментуючи підвищення тарифів на електроенергію з 1 березня цього року

За словами О.КУЧЕРЕНКА, на українському енергоринку склалася ненормальна ситуація. «Я, як колишній міністр ЖКГ, можу констатувати наявність жорсткого диктату з боку енергетиків іншим галузям економіки. Вони стають нерегульованими і некерованими, підкоряючись тільки інтересам «газових» або «вугільних» груп. Де той споживач, який може задовольнити апетити цих груп? НКРЕ при цьому абсолютно не виконує свою роль, як регулятор енергоринку - немає сьогодні державної політики у цій геть монополізованої галузі. Ось і виникають такі проблеми, як з ЗАлКом або ЗФЗ», - зазначив народний депутат і додав:« Я не хочу робити ніяких похмурих прогнозів, але мені киргизькі колеги розповідали, з чого власне в Киргизії почалися масові заворушення. Там теж одномоментно пройшли підвищення цін на комуналку і електроенергію, а через пару тижнів люди вийшли на вулиці».

Відповідаючи на запитання УНІАН про те, чому керівництво Запорізької області не достатньо уваги сьогодні приділяє проблемам працівників тих підприємств, які найбільше страждають від підвищення цін на електроенергію, О.КУЧЕРЕНКО сказав: «Ось це завжди було для мене загадкою - начебто могутня індустріальна область , але вона чомусь завжди програвала в боротьбі за свої інтереси. Я не чув виразної позиції глави Запорізької обладміністрації Олександра ПЕКЛУШЕНКА ні з проблем запорізького феросплавного, ні з питання закриття ЗАлКу. Саме час депутатам від правлячої партії, що представляє інтереси області, довести що вони члени партії дійсно регіонів».

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергопостачальних компаній на березень в середньому на 4%.

Зокрема, тариф для споживачів першого класу напруги з 1 березня зріс на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/год (без ПДВ), для споживачів другого класу - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/год (без ПДВ).