Президент створив Комітет з реформування Збройних сил та ОПК

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ створив Комітет з реформування і розвитку Збройних сил України та оборонно-промислового комплексу.

Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, Комітет утворюється у складі голови, виконавчого секретаря, його заступника та інших членів Комітету; головою Комітету є Президент України; персональний склад Комітету затверджується Президентом за поданням виконавчого секретаря Комітету.

Виконавчим секретарем Комітету призначено секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія КЛЮЄВА.

Виконавчий секретар Комітету має внести у двотижневий строк проект Положення про Комітет з реформування і розвитку Збройних сил України та оборонно-промислового комплексу.

На Апарат РНБО покладено організаційно-технічне, інформаційно-аналітичне та інше забезпечення діяльності Комітету.

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