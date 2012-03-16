Міноборони планує посилити співпрацю з «Укроборонпромом»

Міністерство оборони України планує посилити співпрацю з державним концерном «Укроборонпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра оборони – керівник апарату Володимир МОЖАРОВСЬКИЙ.

Він зауважив, що міністерство налагоджує тісну взаємодію з цим концерном.

За словами В.МОЖАРОВСЬКОГО, міністерство приділяє велику увагу питанням відновлення та модернізації військової техніки.

В.МОЖАРОВСЬКИЙ також повідомив, що перспективи співпраці з «Укроборонпромом» будуть розглянуті на найближчому засіданні колегії Міноборони, яке відбудеться наприкінці березня – на початку квітня.

Заступник міністра також повідомив, що керівники усіх військових частин отримали завдання перевірити стан військової техніки, яка знаходиться у їхньому розпорядженні. За його словами, має бути визначено, яку техніку можна відремонтувати власними силами, а яку слід модернізувати на спеціальних підприємствах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Кабмін передав в управління "Укроборонпрому" низку підприємств