В Україні зростання промвиробництва в лютому становило 1,6%

В Україні зростання промислового виробництва в лютому 2012 року в порівнянні з лютим 2011 року становило 1,6%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в січні-лютому 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року зростання промвиробництва в Україні становило 2%, в лютому 2012 року проти січня – 0,4%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в лютому (у лютому 2012 р. проти лютого 2011 р.) за галузями становило: у видобувній промисловості – 3,5% (у лютому 2012 р. проти січня 2012 р. – спад 6,2%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних – зростання 0,8% (проти січня – спад 9,4%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – зростання 5,3% (проти січня – спад 3,9%).

В оброблювальній промисловості спад обсягів виробництва в лютому 2012 р. проти лютого 2011 р. становив 1,5% (до січня ц.р. – зростання 0,9%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – зростання 0,8% (проти січня – зростання 6,7%).

У легкій промисловості в лютому 2012 р. проти лютого 2011 р. зафіксовано спад обсягів виробництва на рівні 9,5% (проти січня ц.р. – зростання 17,7%), зокрема в текстильній промисловості та виробництві одягу, хутра і виробів з нього – спад 7,6% (проти січня – зростання 14,7%), у виробництві шкіри, виробів з неї – спад 17,2% (проти січня – зростання 32,8%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, крім меблів, спад виробництва в лютому 2012 р. проти лютого 2011 р. становив 10,2% (проти січня – спад 0,5%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 2,4% (проти січня – зростання 10,8%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – спад 12,4% (проти січня – спад 12%).

У хімічній та нафтохімічній промисловості в лютому 2012 року зафіксовано зростання обсягів виробництва на 11,8% (проти січня ц.р. – зростання 6,9%), зокрема в хімічному виробництві – зростання 15% (проти січня – спад 7,1%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – спад 2,9% (проти січня – зростання 5,7%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – спад 13,6% (проти січня – спад 1,7%).

У металургії та виробництві готових металевих виробів у лютому 2012 р. проти лютого 2011 р. спад виробництва становив 3,8% (проти січня – спад 6,8%), у машинобудуванні - зростання 0,2% (проти січня – зростання 4,5%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – спад 10,1% (проти січня – зростання 14,5%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – зростання 12,2% (проти січня – зростання 8,9%), у виробництві транспортного устаткування – зростання 1,7% (проти січня – спад 3,2%). У виробництві та розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 12,3% (до січня – зростання 6,4%).

Довідка УНІАН. В Україні спад промислового виробництва в грудні 2011 року порівняно з груднем 2010 року становив 0,5%, у січні-грудні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року – 7,3%.