Виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося на 19%

Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні-лютому ц.р. скоротилося на 19%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 10,4 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням Держстату, виробництво автобусів в Україні у січні-лютому скоротилося на 0,7%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 282 штук, а виробництво вантажних автомобілів збільшилося на 69,9% - до 569 штук.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 29,5%, в порівнянні з 2010 роком, до 97,5 тис. штук. Виробництво автобусів збільшилося на 40,4% - до 3744 штук, а вантажних автомобілів скоротилося на 36,4% - до 3087 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО», Корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», Група компаній «АІС», Корпорація «Еталон» та ін.