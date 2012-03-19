Виробництво тракторів в Україні скоротилося на 67%

Виробництво тракторів для сільського і лісового господарства в Україні в січні-лютому скоротилося на 66,7%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 332 штук.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням Держстату, виробництво борін дискових в Україні у січні-лютому скоротилося на 65,7%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 110 штук.

Довідка УНІАН. За інформацією Держстату, в 2011 році виробництво тракторів для сільського і лісового господарства в Україні збільшилося на 26,8%, в порівнянні з 2010 роком, до 6058 штук, виробництво сівалок збільшилася на 74,5% - до 4885 штук, а борін дискових збільшилася на 55,7% - до 3136 штук.