ЗЗФ у січні-лютому скоротив виробництво на 8,5%

ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ) за січень-лютий 2012 р. скоротитло щодо аналогічного періоду 2011 р. виробництво на 8,5%, або на 3 тис. тонн - до 32,3 тис. тонн продукції.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

Підприємство виробило 19,6 тис. тонн силікомарганцю, що на 0,9 тис. тонн, або на 4,4% менше показника за січень-лютий 2011 року.

За вказаний період ЗЗФ виробив 9,8 тис. тонн феромарганцю, що на 1,1 тис. тонн (на 12,6%) більше показника за січень-лютий 2011

У січні-лютому п. р. підприємство не виробляло феросиліцій (на 45%).

Виробництво металомарганцю на ЗЗФ склало 2,9 тис. тонн, що на 31,8%, або на 0,7 тис. тонн більше показника за 2 місяці 2011 р.

Довідка УНІАН. ВАТ «Запорізький завод феросплавів" - один з найбільших у Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить в Українську асоціацію виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в постачаннях ЗЗФ складає 30-35%. Продукція експортується в країни СНД, ЄС, Азії, Африки.

У 2011 р. підприємство скоротило щодо 2010 р. обсяги виробництва феросплавів на 29,25% - до 300,127 тис. тонн.

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