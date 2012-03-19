Коростенський завод МДФ оштрафують на 1,5-4 млн. грн. за забруднення річки Уж

Коростенський завод МДФ буде оштрафовано на 1,5-4 млн. грн. за хімічне забруднення акваторії річки Уж.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр екології та природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ на прес-конференції в понеділок.

За його словами, сьогодні він зустрічався з керівництвом підприємства, де обговорювалися заходи з ліквідації та запобігання в майбутньому подібних ситуацій.

Міністр зазначив, що менеджмент заводу повністю визнав провину й не буде оскаржувати накладення штрафних санкцій у судових інстанціях.

Крім того, досягнуто домовленість, що на період проведення реконструкції очисних споруд підприємства його роботу буде обмежено до 30-процентної потужності.

При цьому М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ нагадав, що за цим інцидентом прокуратура вже порушила відповідні кримінальні справи.

"Винних буде покарано і, я думаю, що слідство буде доведено до кінця», - зазначив міністр.

Нагадаємо, 4 березня на телефон «гарячої лінії» Державної екологічної інспекції в Житомирській області звернулися жителі с. Сингаї Коростенського району Житомирської області з повідомленням, що біля греблі на р. Уж виявлено замор риби.

14 березня Державна екологічна інспекція Житомирської області вручила керівництву підприємства «Коростенський завод МДФ» рішення про тимчасове призупинення діяльності.

Прокуратурою Житомирської області 14 березня порушено кримінальну справу за фактом забруднення річки Уж й масової загибелі риби й внесено подання про призупинення роботи Коростенського заводу МДФ".

Оскільки підприємством ПрАТ «Коростенський завод МДФ» не було виконано рішення про тимчасову заборону (призупинення) діяльності, головний державний інспектор із охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області підписав розпорядження про опломбування заводу з 19 березня 2012 року.