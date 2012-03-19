Заборону на поліетиленові пакети може бути запроваджено до кінця року

Міністерство екології та природних ресурсів України прогнозує, що Верховна Рада до кінця цього року прийме законопроекти про заборону використання на побутовому рівні поліетиленових пакетів і поступову відмову від фосфатовмістних миючих засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ на прес-конференції в понеділок.

«Я думаю, що вони (законопроекти) до кінця року будуть проголосовані в першому й другому читаннях», - сказав міністр, зазначивши при цьому, що вказані законопроекти уряд планує внести до парламенту в середині цього року.