Промвиробництво в Польщі зросло на 4,6%

Варшава. Промислове виробництво в Польщі в лютому в річному виразі збільшилося на 4,6% після 9% зростання в першому місяці поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польського Держкомстату (GUS), у місячному виразі промвиробництво зменшилося на 1%.

Опитані польським агентством РАР аналітики прогнозували зростання в лютому на 8,6% рік до року й падіння на 5,1% до січня.

Держкомстат також повідомив, що ціни виробників минулого місяця зросли на 6,3% після 7,9% збільшення місяцем раніше.

Як повідомляв УНІАН, за даними польського Держкомстату, промвиробництво в лютому 2011 року в річному виразі зросло на 10,7% після 10,3% у січні й було найвищим за весь минулий рік.

Найслабкіше зростання було зафіксоване в червні й липні на 2 і 1,8% відповідно, при зростанні в середньому від близько 6,5 до 8,5% на місяць.

Довідка УНІАН. Уряд Польщі прогнозує цього року уповільнення зростання ВВП до 2,5% із 4,3% минулого року.

Польща стала єдиною країною ЄС, якій вдалося уникнути рецесії через світову фінансову кризу, що почалася наприкінці 2008 року: національний ВВП у 2010 році зріс на 3,8% після 1,8% у 2009 році.