Вивезення меланжу з Харківщини розпочнеться у першій декаді квітня

Вивезення меланжу з Харківської області розпочнеться у першій декаді квітня.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, вивезення меланжу з території України і його подальша утилізація на промислових підприємствах Російської Федерації здійснюється в рамках спільного проекту Україна-ОБСЄ і фінансується країнами-донорами цієї організації.

Останнім часом виникла затримка в питаннях фінансування цього проекту з боку ОБСЄ, але всі проблемні питання вже вирішені, найближчим часом буде перераховано близько 2,2 мільйонів євро. Цих коштів вистачить, щоби вивезти майже 42% меланжу, який зберігається на об’єкті поблизу селища Шевченкове Харківської області.

Міністерством оборони вже підготовлено інфраструктуру та обладнання для відвантаження меланжу, відремонтовано 9 цистерн для перевезення цієї небезпечної речовини, ще 6 цистерн буде надано російською стороною.

Вивезення меланжу з об’єкту у Шевченковому заплановано розпочати у першій декаді квітня і до початку Євро-2012 вивезти трьома рейсами майже 2 тис. тонн меланжу.

Залишок меланжу планується вивезти вже після проведення Євро-2012. Умови зберігання меланжу, що залишиться на об’єкті, відповідають найвищим вимогам техногенної безпеки.

На сьогодні на об’єкті зберігається 4,8 тис. тонн меланжу.