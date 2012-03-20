Багаті українці інвестують в ексклюзивні авто 100 млн. дол. щорічно

Щороку багаті українці витрачають на придбання рідкісних автомобілів 100 млн. дол. Про це повідомила директор виставки «Ретро і Екзотика Мотор Шоу» Наталія ХОРЕВА.

Експерт зазначає, що українці в більшості воліють інвестувати в раритетні автомобілі віком 50-80 років. На такі машини припадає 70% інвестицій. Решта 30% витрачають на сучасні автомобілі лімітованих випусків класу «люкс».

За її словами, в Україні близько 10 тисяч колекціонерів ексклюзивних автомобілів. Велика частина цінителів рідкісних автомобілів є депутатами (близько 100 осіб). Є серед них і високопоставлені чиновники (близько 20 осіб). У число колекціонерів найбільш рідкісних моделей машин входять приблизно 1000 бізнесменів. Серед зірок шоу-бізнесу також є 10 колекціонерів.

Найбільший автопарк раритетних автомобілів нараховує більше 100 одиниць, серед яких як старовинні німецькі, британські, американські авто, так і радянська техніка.

«З найбільш рідкісних автомобілів, які знаходяться в колекціях заможних українців, можна виділити Rolls-Royce Phantom V, Bently S1/S2, BMW 327/328, Mercedes-Benz 320 cabrio, про які мріє кожен колекціонер в будь-якій точці земної кулі. Дорогого коштують і збережені екземпляри радянської техніки - ЗІЛ 115, ЗіС 110, автобус «Старт», - зазначає Н.ХОРЕВА.

Експерт також відзначає, що на утримання ексклюзивів колекціонери щорічно витрачають від 25 тис. дол. США.