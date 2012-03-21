ЗАЗ у 2011 році збільшив прибуток в 10,8 разу

Найбільший в Україні виробник легкових автомобілів ЗАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (ЗАЗ, м. Запоріжжя) в 2011 році збільшив чистий прибуток у 10,8 разу, у порівнянні з 2010 роком, до 107,663 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії про проведення 25 квітня загальних зборів акціонерів, опублікованому сьогодні в газеті «Голос Україні».

У повідомленні наголошується, що в 2011 році ЗАЗ скоротив активи на 6,1%, порівняно з 2010 роком, до 4 млрд. 156,432 млн. грн.

При цьому в січні-лютому 2012 року ЗАЗ скоротив виробництво легкових автомобілів на 36,1%, у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 5,523 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром», у яку входить ЗАЗ.

У повідомленні наголошується, що в січні-лютому ЗАЗ збільшив виробництво вантажних автомобілів у 2,1 разу, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 315 штук, а також випустив 112 автобусів.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році ЗАЗ збільшив випуск автомобілів на 33,86% у порівнянні з 2010 р. - до 60862 штук. Серед автомобілів, вироблених Запорізьким автозаводом у 2011 році, 7 авто - ЗАЗ, 2342 - ВАЗ, 24086 - CHANCE, 8394 - Sens, 10850 - Lanos і 910 - Ланос-фургон. ЗАЗ Forza в 2011 році випущено 4318 шт., А13 - 5882, Chevrolet - 524, KIA - 2957, ТАТА - 292. Також у 2011 р. ЗАЗ випустив 300 автобусів.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЗАЗ» - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить до Корпораціъ «УкрАВТО».

Корпорація «УкрАВТО» - найбільший виробник автомобілів в Україні та Польщі, дистриб'ютор і постачальник сервісних послуг. В активі «УкрАВТО» - успішне багаторічне співробітництво з Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery й «АвтоВАЗ».

У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх містах України, дистриб'юторські і дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.