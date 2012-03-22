У Запоріжжі Януковичу представлять новий український автомобіль – ЗАЗ Vida

На Запорізькому автомобілебудівному заводі, який сьогодні в ході свого робочого візиту в Запорізьку область відвідає Президент України, В.Януковичу представлять новий український автомобіль ЗАЗ Vida.

Про це УНІАН повідомили на заводі.

До приїзду глави держави підприємство приурочило церемонію відкриття повномасштабного виробництва ЗАЗ Vida.

Планується, що обсяги виробництва нового автомобіля становитимуть у 2012 році близько 16 тис., половину з яких буде відправлено на експорт, але в які конкретно країни, поки що не уточнюється.

Довідка УНІАН. ЗАЗ Vida — передньопривідний седан класу В з бензиновим двигуном об'ємом від 1,4 до 1,5 літра, коробка передач — 5-ступінчаста механіка або 4-ступінчастий автомат.

ПАТ «ЗАЗ» - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зваркою, фарбуванням та складанням. Підприємство входить до корпорації «УкрАВТО».

У 2011 році «ЗАЗ» збільшив чистий прибуток у 10,8 раза у порівнянні з 2010 роком ¬- до 107,663 млн. грн.