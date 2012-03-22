Українські автовиробники можуть через 4-5 місяців почати випуск таксі

Українські автовиробники можуть через 4-5 місяців почати випуск спеціально обладнаних автомобілів таксі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Професійного союзу таксистів Василь ПОПИК.

«За підтримки Міністерства інфраструктури ми ініціювали, щоб на базі вітчизняного автопрому налагодити випуск таксі. Ведуться переговори. Через 4-5 місяців буде виготовлятися автомобіль таксі, який на заводі складатимуть уже з таксометром, з перегородкою, з газом», - сказав він.

В.Попик не уточнив, з яким саме автовиробником досягнуто домовленості.

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