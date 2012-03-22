Фірташ запропонував новий формат міжнародного співробітництва роботодавців

Голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ запропонував запровадити новий формат міжнародного співробітництва роботодавців, започаткувавши зустрічі голів організацій роботодавців країн Великої двадцятки та країн, які мають великий потенціал економічного зростання.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Федерації роботодавців України, цю пропозицію він висловив сьогодні у Лондоні, під час зустрічі з Генеральним директором Конфедерації британської промисловості Джоном Крідландом (Конфедерація британської промисловості – одна з найвпливовіших організацій роботодавців у світі - УНІАН).

За словами Д.Фірташа, роботодавці різних країн мають посилити вплив на соціально-економічну політику своїх держав і розвиток світової економіки, і саме для посилення позиції бізнесу у світі потрібен новий формат «Настав момент, коли необхідно проводити зустрічі голів організацій роботодавців країн Великої двадцятки та країн, які мають великий потенціал економічного зростання. Ми хочемо вивести організації роботодавців на новий рівень», - сказав Голова українських роботодавців.

Планується, що в рамках міжнародних зустрічей лідерів організацій роботодавців будуть обговорюватися питання розвитку бізнесу як в окремих країнах, так і на глобальному рівні. «Бізнес сьогодні не обмежується рамками однієї країни, він став глобальним. І поліпшення умов роботи підприємств, наприклад, тільки в Україні, буде недостатньо для розвитку українських глобальних компаній. Ми прекрасно розуміємо, наскільки це важливо і для бізнесу з інших країн», - підкреслив Дмитро Фірташ. За його словами, посилення бізнесу важливо і для держав, оскільки від успішності роботи підприємств і компаній залежить наповнення бюджетів країн та виконання соціальних програм.

Генеральний директор Конфедерації британської промисловості Джон Крідланд підтримав ініціативу Голови українських роботодавців. Ініціатива Д.Фірташа буде найближчим часом обговорюватися з організаціями роботодавців інших країн.

Довідка УНІАН. Конфедерація британської промисловості (CBI) заснована в 1965 році. На сьогоднішній день вона є однією з найвпливовіших організацій роботодавців у світі. Представництва CBI захищають інтереси понад 240 000 британських компаній на всіх континентах, її офіси працюють в Вашингтоні, Делі, Пекіні і Брюсселі.

Федерація роботодавців України після об'єднавчого з'їзду в листопаді 2011 року об'єднує близько 8500 підприємств, які створюють 70% ВВП Україна.

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