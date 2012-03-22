Голова Запорізької ОДА просить президента повернути ЗАлК державі

Голова Запорізької ОДА Олександр ПЕКЛУШЕНКО просить президента України Віктора ЯНУКОВИЧА повернути "Запорізький алюмінієвий комбінат" у власність держави.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним проханням О.ПЕКЛУШЕНКО звернувся до В.ЯНУКОВИЧА сьогодні під час наради в Запорізькій обласній держадміністрації.

«Наші неодноразові спроби переговорів, спілкування з паном О.ДЕРИПАСКОЮ (власник «РусАла» Олег ДЕРИПАСКА - УНІАН), показали, що на ЗАлКу ми з ним ні каші, ні алюмінію не зваримо. Пропоную повернути завод у власність держави», - заявив О.ПЕКЛУШЕНКО, зазначивши, що в подібній ситуації злісного невиконання власником інвестиційних зобов'язань іншого виходу немає». І додав, що «реакція потенційних світових інвесторів на дане рішення, я впевнений, буде блискавичною».

Довідка УНІАН. ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК) - єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн на рік.

На початку 2001 р. Фонд держмайна України за підсумками приватизаційного конкурсу продав 68,01% акцій ЗАлКу російському «АвтоВАЗ-Інвесту» за 70 млн дол. Згідно з договором купівлі-продажу, інвестор, зокрема, мав погасити кредитні зобов'язання заводу перед "Укрексімбанком" на 76,45 млн дол.

У 2004 р. власником комбінату стала російська група СУАЛ, що входить в десятку найбільших алюмінієвих компаній світу.

У 2007 р. ЗАлК перейшов під контроль об'єднаної компанії «Російський алюміній» (ОК «РУСАЛ»), створеної в березні 2007 р. шляхом злиття «РусАл», СУАЛу та глиноземних активів швейцарського трейдера Glencore.

У травні 2011 р. Київський апеляційний господарський суд скасував рішення Господарського суду Києва від 27 грудня 2010 року, яким в позові Генпрокуратурі було відмовлено, і прийняв нове рішення щодо задоволення позову Генпрокуратури України про повернення в держвласність 68,01% акцій ВАТ "Запорізький алюмінієвий комбінат" (ЗАлК).

За інформацією прес-служби Генпрокуратури, були розірвані договори купівлі-продажу 68,01% пакета акцій ВАТ "ЗАлК", укладені між Фондом державного майна України і ЗАТ "АвтоВАЗ-Інвест" і між ЗАТ "АвтоВАЗ-Інвест" і компанією "VELBAY HOLDINGS LIMITED "(Кіпр).

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами Генеральної прокуратури України про те, що у зв'язку з розірванням за ініціативою ВАТ "ЗАлК" кредитної угоди з рефінансування інвестором заборгованості товариства в сумі 75,5 млн дол., істотно змінилися обставини, чим суттєво порушені майнові інтереси держави.

Вищий господарський суд України своєю постановою від 30 серпня 2011 скасував рішення Господарського суду Києва і постанову Київського апеляційного господарського суду про розрив договору купівлі-продажу контрольного пакета акцій ВАТ "Запорізький алюмінієвий комбінат" (ЗАлК) і повернення акцій у державну власність.

Вищий госпсуд також направив справу про повернення контрольного пакета акцій ЗАлКу в держвласність на повторний розгляд до Господарського суду м. Києва.

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