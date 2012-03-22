Янукович взяв участь у церемонії запуску виробництва ЗАЗ VIDA
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідав ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», де взяв участь в урочистій церемонії запуску серійного виробництва автомобілів ЗАЗ VIDA.
Про це повідомляє прес-служба президента України.
Глава держави ознайомився з роботою цеху збірки автомобілів і поспілкувався з працівниками заводу.
Президент подякував колективу підприємства за той значний внесок, який вони своєю працею вносять у розвиток економіки України, збільшення обсягів експорту і т.д.
*** Запорізький автомобілебудівний завод - єдине в Україні підприємство повного циклу виробництва легкових автомобілів. ЗАЗ співпрацює з такими світовими компаніями, як Аdam Opel, Daimler AG, GM DAT, ВАЗ, ТАТА, Chery, КІА.
У 2011 році на підприємстві завершилися роботи з освоєння нових видів продукції: автомобілів А13 (Chery, Forza) з кузовом седан і хетчбек, «Сенс» і «Ланос» для людей з обмеженими фізичними можливостями; VIDA Т250 з кузовом седан. У ці кроки ЗАЗ вклав 190,8 млн грн, а ще 19,6 млн грн витратив на розвиток і модернізацію.
На заводі працює понад 7000 осіб. За підсумками 2011 року обсяг виробництва ЗАЗ становив 3806 млн грн - це на 38% більше, ніж у попередньому році.