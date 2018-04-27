Україна раптом знайшла нерівні умови вільної торгівлі СНД

Наприкінці лютого дещо несподівано прозвучала заява лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова про неготовність Верховної Ради ратифікувати Договір про зону вільної торгівлі СНД, підписаний прем'єр-міністрами країн учасниць співдружності 18 жовтня 2011 в Санкт-Петербурзі.

Чому ж документ не готовий до ратифікації? Адже 20 грудня минулого року в Москві Президент України Віктор Янукович навіть запропонував синхронно ратифікувати його парламентами країн СНД.

Протягом майже місяця з моменту заяви Єфремова виразної відповіді на питання у чому проблема знайти не вдавалося. Прем'єр-міністр Україна Микола Азаров давав зрозуміти, що до документа зауважень немає, заявляючи, що незабаром його буде передано на ратифікацію до Верховної Ради. У Мінекономрозвитку також не говорили про пункти Угоди, за якими могли виникнути зауваження.

І тільки 22 березня лідер фракції ПР Олександр Єфремов уточнив УНІАН, що суть зауважень української сторони до підписаного Договору полягає в тому, що в ньому права країн Митного союзу щодо введення торгових обмежень істотно перевершують такі ж права інших країн СНД.

Потім УНІАН вдалося з'ясувати, що «каменем спотикання» став додаток №6 до Договору.

У ньому країнам Митного союзу надається можливість шляхом введення мит обмежувати імпорт товарів у разі, якщо його обсяги можуть завдати шкоди промисловості країн МС. Причому, дійсно, для інших країн СНД такої можливості у Договорі не передбачено.

«У разі якщо участь однієї з Сторін в угоді, передбаченій пунктом 1 статті 18, веде до зростання імпорту з такої Сторони у таких обсягах, які завдають шкоди або загрожують завдати шкоди промисловості Митного союзу, то держави - учасниці Митного союзу без шкоди для застосування статей 8 і 9 цього Договору після проведення відповідних консультацій Сторонами залишають за собою право ввести мита щодо імпорту відповідних товарів з такої першої Сторони у розмірі ставки режиму найбільшого сприяння», - йдеться в додатку.

Варто зазначити, що раніше такого додатку в Договорі про ЗВТ СНД не було. Він з'явився у редакції документа на останній стадії його підготовки, причому, за деякими даними, за наполегливою пропозицією Росії.

Раніше РФ також намагалася внести у Договір ЗВТ можливість застосування таких селективних заходів. Однак не отримувала згоди на це від інших країн СНД, зокрема й від України.

Так чи інакше, виникає питання, чому ця «лажа» була виявлена у грудні 2012 р., незважаючи на те, що Договір був підписаний у жовтні 2011-го, і в листопаді ЗМІ робили акцент на умовах додатку № 6. З іншого боку, якщо й раніше було зрозуміло, що додаток № 6 не влаштовує Україну, то навіщо було підписувати документ і неодноразово заявляти про намір його ратифікувати?

Як будуть розвиватися події зараз, припустити досить складно. Чи буде можливість шляхом взаємних домовленостей просто виключити спірне додаток з документа чи відкоригувати його з подальшим, при необхідності, перепідписанням - велике питання. Це може бути проблематичним, навіть якщо Україна знайде союзників серед країн СНД. До того ж Держдума Росії 20 березня ц.р. Договір уже ратифікувала.

З іншого боку не виключений варіант запуску повної процедури підготовки нової редакції Договору.

Можна, звичайно, припустити, що Україна відмовиться від ратифікації Договору в наявній редакції. Однак з урахуванням заяви Віктора Януковича 18 березня про те, що Договір буде ратифіковано найближчим часом, таке припущення на даний момент виглядає практично безпідставним. У принципі, не можна виключати й варіант, що після детального аналізу, умову додатку № 6 буде визнано безпечною для України, й Договір про ЗВТ СНД буде ратифіковано і Верховною Радою України.

Юрій Дощатов (УНІАН)