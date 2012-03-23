Зростання індексу виробництва базових галузей в Україні сповільнилося до 2,8%

В Україні в лютому 2012 року зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 2,8% у річному виразі у порівнянні з 3,1% у січні 2012 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

У січні-лютому у порівнянні з відповідним періодом 2011 року ІВБГ становив 3%.

За даними НБУ, один із вагомих внесків у приріст ІВБГ забезпечила роздрібна торгівля (1,4 п.п.), зростання обороту якої в лютому становило 15,4% у річному вимірюванні.

При цьому слабкий зовнішній попит залишався основним чинником низького рівня виробництва експорто орієнтованих промислових галузей. Так, обсяги виробництва металургії в лютому знизилися на 3,8% у річному вимірюванні, зростання обсягів машинобудування становило лишень 0,2%. Ще одним важливим чинником уповільнення зростання було істотне зниження температури повітря на початку місяця, що обмежило забезпечення металургійних заводів сировиною і стримувало розвиток транспортної та будівельної галузей. Падіння обсягу вантажних перевезень у лютому становило 1,8% у річному вимірюванні, будівельних робіт - 3%.

У свою чергу, аномальні холоди призвели до прискорення зростання обсягів виробництва електроенергії, газу і води до 12,3% у річному вимірюванні, що забезпечило 3 п.п. приросту промислового виробництва.

Зростання промислового виробництва в лютому становило 1,6% у річному вимірюванні і 2% за січень-лютий у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку цього показника використовуються дані щодо динаміки видів економічної діяльності, які становлять більш як 40% ВВП