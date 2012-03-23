Запорізький алюмінієвий комбінат повернули у власність держави - ГПУ

Контрольний пакет ВАТ «Запорізький алюмінієвий комбінат» (ВАТ «ЗАлК», м. Запоріжжя) повернули у власність держави.

Як повідомляється на офіційному сайті Генеральної прокуратури України, рішення про розірвання договорів купівлі-продажу 68,01% пакета акцій прийнято напередодні, 22 березня, Господарським судом Києва.

«За позовом Генеральної прокуратури України Господарським судом міста Києва 22.03.2012 р. прийнято рішення про розірвання договорів купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "ЗАлК" у кількості 423,5 млн простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна, що становить 68, 01% статутного фонду товариства, укладених між Фондом державного майна України і ЗАТ "АвтоВАЗ-Інвест" і між ним та компанією "VELBAY HOLDINGS LIMITED" (Кіпр). Зазначений пакет акцій повернуто державі в особі Фонду державного майна України », - повідомляє ГПУ.

Згідно з текстом офіційного повідомлення Генеральної прокуратури України, відповідне рішення прийнято судом у зв'язку з встановленням факту порушення майнових інтересів держави.

«Суд погодився з доводами Генеральної прокуратури України про те, що у зв'язку з розірванням за ініціативою ВАТ "ЗАлК" кредитної угоди з рефінансування інвестором заборгованості товариства в сумі 75,5 млн дол США істотно змінилися обставини, чим суттєво порушені майнові інтереси держави», - пояснили в ГПУ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК) - єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн на рік.

На початку 2001 р. Фонд держмайна України за підсумками приватизаційного конкурсу продав 68,01% акцій ЗАлКу російському «АвтоВАЗ-Інвесту» за 70 млн дол. Згідно з договором купівлі-продажу, інвестор, зокрема, мав погасити кредитні зобов'язання заводу перед "Укрексімбанком "на 76,45 млн дол

У 2004 р. власником комбінату стала російська група СУАЛ, що входить в десятку найбільших алюмінієвих компаній світу.

У 2007 р. ЗАлК перейшов під контроль об'єднаної компанії "Російський алюміній» (ОК «РУСАЛ»), створеної в березні 2007 р. шляхом злиття «РусАлу», СУАЛ і глиноземних активів швейцарського трейдера Glencore.

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