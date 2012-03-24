ФДМУ підтвердив виконання соцзобов’язань «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Фонд державного майна України підтвердив виконання ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР) інвестиційних зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу підприємства. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному інтернет-сайті АМКР.

Підсумкова перевірка за 2011 р. проходила 20-23 березня 2012 р.

«В акті перевірки всі зобов'язання в інвестиційній, виробничій, природоохоронній та соціальній сферах, заплановані на 2011 р., визнано виконаними», - наголошується в повідомленні меткомбінату.

За інформацією АМКР, особливість останньої перевірки в тому, що всі зобов'язання в соціальній сфері, що контролюються ФДМУ впродовж 6 років, визнано виконаними і їх буде знято з контролю.

Винятком (невиконаним соцзобов'язанням) залишається пункт про досягнення рівня середньої заробітної плати не менше розміру, передбаченого мінімальним галузевим стандартом оплати праці робочого основних цехів металургійного виробництва. Відповідно до додаткового договору до договору купівлі-продажу виконання цього зобов'язання було відстрочене до 2014 р.

АМКР продовжить виконання зобов'язань в соціальній сфері (оплата праці, соціальне забезпечення, медичне обслуговування) відповідно до колективного договору підприємства.

В цілому, із 59 інвестиційних зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу, 44 зобов'язання – виконано в повному обсягу, 11 – виконуються, 4 – термін виконання не наступив.

У повідомленні меткомбінату також уточнюється, що згідно з концепцією післеприватизаційного розвитку підприємства (частина договору купівлі-продажу), загальний обсяг інвестицій і зобов'язань компанії «АрселорМіттал Дуйзбург ГМБХ» становить 500 млн. дол. Проте фактично, за даними на 1 січня 2012 р., компанія інвестувала у виконання інвестзобов'язань 707,262 млн. дол.

«Ця сума не враховує кошти, інвестовані в діяльність АМКР, не передбачені договором купівлі-продажу», - говориться в повідомленні «АрселорМіттал Кривий Ріг».