General Motors збирається закрити у Європі два заводи Opel

Компанія General Motors має намір закрити в Європі два заводи свого дочірнього підприємства Opel, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Виробничі потужності планують перенести з німецького Бохума та британського Еллесмер-Порта, повідомляє німецький часопис Spiegel. За даними видання, потужності хочуть перенести у країни з дешевою робочою силою. Серед іншого називаються Польща, Китай, Мексика, а також колишні радянські республіки. На самому Opel таку інформацію не стали коментувати.

Крім Spiegel, про можливе закриття заводу Opel у Бохумі повідомили, посилаючись на власні джерела, також видання німецької медіа-групи WAZ та інформаційне агентство Reuters.

За даними Reuters, уряд Німеччини нині перебуває в постійному контакті з керівництвом Opel. У Берліні сподіваються, що материнська компанія General Motors виконає свої зобов'язання стосовно німецького підрозділу та його працівників.

Напередодні газета Bild процитувала голову правління Opel Карла-Фрідріха Штраке, який запевнив, що до кінця 2014 року німецькі заводи компанії ніхто не чіпатиме. За його словами, під час наступної зустрічі наглядової ради, яка має відбутися у середу, йтиметься виключно про те, як зробити компанію більш прибутковою.

Водночас Spiegel довідався, що в польському місті Гливіце, де збирають Opel Astra, вже планується на чверть збільшити потужності. Видання повідомляє, що завод у Бохумі, з конвеєра якого сходить Opel Zafira, закриють щонайпізніше 2015 року. Крім того, за даними часопису, General Motors хоче в усьому світі удвічі скоротити виробничу палітру, яка нараховує 30 моделей. Як також повідомляється, в майбутньому більше не розроблятимуться авто спеціально для європейського ринку.

2011 рік виявився для Opel знову вкрай невдалим. У той час, як материнська компанія змогла похвалитися рекордними показниками, заробивши понад 8 мільярдів доларів, його німецька донька зі штаб-квартирою в Рюссельсгаймі принесла 700 мільйонів доларів збитків, повідомляють ЗМІ.