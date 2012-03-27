BMW відкликає близько 1,3 млн. авто 5 і 6 серій через загрозу займання акумуляторів

Німецький автовиробник BMW відкликає близько 1,3 млн. машин у всьому світу через можливі проблеми з акумуляторами, які можуть, в окремих випадках, призвести до займання, повідомляє «Бі-Бі-Сі».

Йдеться про автомобілі 5 і 6 серій, випущені з 2003 по 2010 роки. Компанія заявила про дев'ять повідомлень про дефект. Власники повинні передати свої автомобілі офіційним дилерам для усунення несправності. У BMW заявляють, що перевірка займе близько 30 хвилин і буде безкоштовною.

Раніше цього місяця компанія оголосила про рекордні прибутки в 2011 році. Прибуток компанії зріс на 51% минулого року - до 4,9 млрд. євро у порівнянні з 3,24 млрд. євро роком раніше. Продажі автомобілів зросли на 14%.