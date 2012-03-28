Україна може залучити в індустріальні парки до 7 млрд дол. інвестицій, вважає Каськів

Найближчими роками Україна може залучити в індустріальні парки до 7 млрд дол. інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів.

«Ми вважаємо, що в найближчі 3-5 років реалізація цього проекту приведе до створення не менше 300 тис. робочих місць і не менше 7 млрд дол. залучено буде інвестицій», - зазначив він.

За словами В.Каськіва, загалом кількість індустріальних парків в Україні планується збільшити до 10. На сьогодні їх «від 3 до 5 на різних стадіях реалізації».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 22 березня 2012 року прийняла в цілому Закон України «Про індустріальні парки».