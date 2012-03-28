Російська авіакомпанія «Ангара» підписала контракт на купівлю трьох Ан-148

Москва. Підписано твердий контракт на поставку трьох українсько-російських літаків Ан-148-100Е авіакомпанії «Ангара».

Про це повідомили УНІАН у департаменті корпоративних комунікацій ВАТ «Об'єднана авіабудівна корпорація».

Контракт підписано ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство», дочірнім підприємством ВАТ «ОАК» і лізинговою компанією «Іллюшин Фінанс Ко». Всі три літаки будуть поставлені авіакомпанії цього року.

Наголошується, що авіакомпанія «Ангара» є одним з основних авіаперевізників на місцевих авіалініях Східного Сибіру. Нині авіакомпанія виконує чартерні рейси Росією, а також регулярні пасажирські рейси в Іркутській області та в інших регіонах Сибірського федерального округу. Літаки Ан-148 дають змогу авіакомпанії розширити свою маршрутну мережу і використовувати літаки Ан-148 для розвитку регіональних авіаперевезень, зокрема на рейсах до Якутська, Новосибірська, Благовіщенська і Хабаровська.

Це друге тверде замовлення лізингової компанії на літаки Ан-148. З урахуванням цього контракту портфель замовлень ОАО «ОАК» на літаки Ан-148 воронезького складання збільшився до 19 машин. Наразі ОАО «ОАК» веде переговори з рядом замовників про поставку ще 20 машин.

В «ОАК» повідомляють, що в разі отримання додаткових твердих замовлень ОАО «ВАБТ» готове відповідно збільшити свою виробничу програму і надати додаткові слоти на поставку літаків вже в 2013 році.

Збільшення портфеля твердих замовлень на літаки Ан-148 дасть змогу ВАБТ зберегти темпи випуску виробництва і забезпечить стабільне завантаження заводу на найближчий час. Літаки Ан-148 добре зарекомендували себе як на регіональних, так і близькомагістральних маршрутах авіакомпанії «Росія», при цьому середньомісячний наліт на один обліковий Ан-148 в грудні 2011 року досяг 320 годин, наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2011 року прес-служба губернатора Іркутської області і уряду Іркутської області повідомила, що авіакомпанія «Ангара» (м. Іркутськ) протягом трьох років одержить у лізинг 10 українсько-російських літаків Ан-148.

Довідка УНІАН. Ан-148 – регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. км, крейсерська швидкість – 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дає змогу літаку здійснювати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове устаткування уможливлює посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, у програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні і "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.