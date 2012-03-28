ФРУ має намір створити внутрішню товарну біржу

Федерація роботодавців України (ФРУ) заявила про намір створити внутрішню товарну біржу, на якій підприємства-учасники зможуть продавати свою продукцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФРУ, про це заявив голова Федерації Дмитро Фірташ сьогодні під час зустрічі з головою Ради міністрів АР Крим Анатолієм Могильовим, керівниками і власниками малих і великих підприємств Криму.

«Сьогодні у нас є ідея – створити всередині Федерації роботодавців свою біржу. Ми повинні створити внутрішній ринок, на якому зможемо продавати один одному свою продукцію. Хтось шиє одяг, хтось виготовляє продукти харчування, хтось – устаткування. Такий майданчик дасть вам додаткові можливості для розвитку бізнесу. Сьогодні підприємства Федерації – це 70% ВВП, це серйозні можливості для співпраці», - сказав Д.Фірташ.

За його словами, для створення такого майданчика необхідно створити реєстр всіх українських підприємств і компаній. «Ми ухвалили рішення, що хочемо зробити повний реєстр всіх підприємств країни. Сьогодні ми до кінця ще самі не розуміємо можливості інших підприємств», - додав він.

На сьогоднішній день Федерація роботодавців об'єднує близько 8,5 тис. підприємств, на яких працює більш ніж 5 млн. чоловік.

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