ЕКСКЛЮЗИВ: «Антонов» має намір випускати літаки Ан-70 на Воронезькому авіазаводі

Український Державний авіабудівний концерн «Антонов» і російська «Об'єднана авіабудівна корпорація» (ОАК) мають намір почати випуск літаків Ан-70 на ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» (ВАСО).

Про це в коментарі УНІАН повідомив президент, генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа.

Він відзначив, що таке рішення ухвалене 25 березня в результаті переговорів керівництва ДАК «Антонов» і «Об'єднаної авіабудівної корпорації» (ОАК).

«Ми з Воронежем робитимемо Ан-70 на Воронезькому заводі (ВАСО). Таке рішення ухвалене», - сказав Д.Ківа.

Він відзначив, що робота з підготовки до випуску літака почнеться найближчим часом.

«Починаємо роботу ми буквально негайно. Роботу з передачі документації, намічаємо і узгоджуємо графік робіт. З четверга вже експерти починають консультації», - сказав Д.Ківа.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2011 р. генеральний конструктор ДП «Антонов» Д.Ківа заявляв, що остаточної угоди з російською «Об'єднаною авіабудівною корпорацією» про виробництво літака Ан-70 в Росії поки що не досягнуто.

За його словами, спочатку планувалося, що складати Ан-70 будуть на ульянівському підприємстві «Авіастар», проте потім розглядалися самарський «Авіакор» і воронезький ВАСО.

Довідка УНІАН. Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки.

Спільна програма військово-транспортного літака Ан-70 здійснювалася згідно з підписаними угодами Росії і України про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості в 1993 і 1999 рр. Вже з 2000 року Росія висловлювала сумнів щодо доцільності продовження проекту. У травні 2006 року російська сторона офіційно заявила про вихід з цього проекту. Проте потім з'явилися повідомлення, що Росія має намір повернутися до його реалізації.

Протокол про відновлення робіт між РФ і Україною з проектування і виготовлення літака Ан-70 було підписано в серпні 2009 року. У жовтні уклали додаткову угоду на проплату першого траншу - 150 млн. рублів для завершення льотних випробувань Ан-70. З початку 2010 року, за інформацією Міноборони, в бюджеті Росії на ці цілі передбачено близько 500 млн. рублів.