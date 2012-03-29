«Азовсталь» у 2011 році збільшила чистий збиток більш ніж у 2,5 раза

За підсумками 2011 року чистий збиток ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» становив 507,5 млн. грн, що більш ніж у 2,5 раза перевищує аналогічний показник за 2010 рік, який підприємство завершило зі збитком 178,5 млн. грн.

Про це повідомляється у звіті про фінансово-господарську діяльність «Азовсталі», що додається до оголошення про збори акціонерів комбінату, призначені на 26 квітня.

Згідно зі звітністю, нерозподілений прибуток «Азовсталі» за попередні роки становив на 1 січня 2012 року 7 млрд 725,6 млн. грн. За 2011 рік комбінат скоротив дебіторську заборгованість на 9 млрд 785 млн. грн (на 42%) - до 13 млрд 90 млн. грн. Довгострокові зобов'язання комбінату за 2011 рік зросли майже в 2,5 раза - до 4 млрд 969 млн. грн, при цьому поточні зобов'язання «Азовсталі» скоротилися більш ніж у 2,5 раза - з 18 млрд 827 млн. грн до 7 млрд 704 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2011 р. «Азовсталь» виготовила 5,335 млн. тонн прокату, що на 47 тис. тонн, або на 0,9%, більше, ніж у 2010 р. За звітний період підприємство випустило 5,586 млн. тонн сталі, що на 1%, або на 56 тис. тонн, менше показника за 2010 р. Виробництво чавуну також скоротилося на 1,9%, або на 96 тис. тонн, - до 4,862 млн. тонн. До 1 січня 2012 р. меткомбінат виготовив 1,969 млн. тонн агломерату - на 17 тис. тонн, або 0,8%, більше, ніж за 2010 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» - сучасне високотехнологічне підприємство, яке виготовляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності комбінату дозволяють виготовляти за рік більш ніж 5,5 млн. тонн чавуну, понад 6,4 млн. тонн сталі, зокрема конвертерної - 4,4 млн. тонн, більш як 4,4 млн. тонн прокату. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень становлять 285 тис. тонн на рік, помольних куль - 170 тис. тонн на рік.

Підприємство входить до складу Групи «Метінвест».

"Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств "Метінвеста" дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

ТОВ «Метінвест Холдинг» - керівна компанія Групи "Метінвест".

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