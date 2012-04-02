Імпорт металопрокату до України за січень-лютий зріс на 50%

За січень-лютий 2012 імпорт металопрокату до України склав 352,7 тис. тонн, що на 50,3% більше, ніж за січень-лютий 2011 року.

Про це повідомляється в прес-релізі, підготовленому експертами АТ «УГМК» (Українська гірничо-металургійна компанія).

За даними компанії, в структурі імпортних поставок металопродукції в значній мірі переважає трубна заготовка, її частка збільшилася до 40,4%, в порівнянні з 32% за підсумками 2 місяців 2011 р. Частка гарячекатаного листа зросла з 12,6% до 17,2% , частка кола зросла з 6,3% до 11,5%, частка холоднокатаного листа зменшилася з 6,7% до 5,6%.

За підсумками лютого поточного року обсяг імпорту металопрокату склав 237,3 тис. тонн. У лютому 2012 р. імпорт зріс на 105,7%, в порівнянні з лютим 2011 р., і на 105,5%, в порівнянні з січнем 2012 р.

Як уточнюють експерти УГМК, трубна заготовка поставляється в основному Оскольським ЕМК і Білоруським МОЗ, частки яких у поставках заготовки склали 93,2% і 4,2%, відповідно. Основними одержувачами імпортної заготовки в березні 2011 р. стали трубні заводи групи «Інтерпайп» - 87,5% у структурі поставок.

Російські заводи Магнітогорський металургійний комбінат, Северсталь і Новолипецький металургійний комбінат залишаються головними постачальниками імпортного гарячекатаного листа до України. Їхні частки в поставках лютого склали 67,4%, 16,3% і 8,7%, відповідно. Імпортний лист поставляється в основному на трубні заводи групи «Інтерпайп» (50,3%), Стахановського вагонобудівного заводу (15,1%) і Крюковського вагонобудівного заводу (11,1%), за підсумком лютого 2012 року.

У лютому 2012 р. головними імпортерами металопрокату стали підприємства трубної галузі (46,2% від загального обсягу імпорту), машинобудівні підприємства (20,2%) і металоторгові компанії (12,9%), зазначають в УГМК.