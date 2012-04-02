Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг "Інтерпайпу"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента найбільшого українського виробника труб і залізничних коліс компанії "Інтерпайп" на рівні "RD" (обмежений дефолт), сказано у повідомленні агентства.

Агентство повідомляє про підтвердження пріоритетного незабезпеченого рейтингу компанії на рівні "C" і рейтингу оборотності активів "RR6".

Fitch чекає отримання остаточної інформації за угодою компанії про реструктуризацію з банками і власниками облігацій. Після отримання цієї інформації агентство присвоїть компанії рейтинг після реструктуризації. Проведення рейтингової дії, сказано у повідомленні Fitch, очікується протягом наступних трьох-чотирьох тижнів.

Довідка УНІАН. Групу "Інтерпайп", яка об'єднує три великі українські трубні заводи, – "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод", "Інтерпайп Ніко-Тьюб" і "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", контролює український бізнесмен Віктор Пінчук. Група продає понад 64% продукції на ринки 80 країн, включно з Росією і США.

Фінансові проблеми "Інтерпайпу" загострилися у 2009 році у зв'язку з поглибленням фінансової кризи. Восени 2010 року група заручилася згодою власників своїх євробондів на 200 мільйонів доларів відстрочити їх погашення з серпня 2010 року до 2017 року зі збільшенням розміру купона до 10,25% з 8,75%. Згодом група також досягла принципової домовленості про реструктуризацію своїх банківських боргів.