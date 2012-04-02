СКМ розділила функції групи між АТ «СКМ» і SCM Holdings limited

Група СКМ розділила функції управління і володіння своїми активами між АТ «СКМ» і SCM Holdings limited відповідно, сказано у повідомленні групи, переданому УНІАН.

Як наголошується у повідомленні, в результаті проведеного розділення АТ «СКМ» концентруватиметься на реалізації функції стратегічного управління бізнесом, а функція володіння корпоративними правами всіх активів (як українських, так і зарубіжних) передана в SCM Holdings limited. При цьому, згідно з повідомленням, акції і АТ «СКМ», і SCM Holdings limited з 2012 р. безпосередньо належать Ринату Ахметову (раніше Р.Ахметов володів компанією SCM Holdings limited опосередковано, через АТ «СКМ»).

У повідомленні наголошується, що реалізовані заходи дозволять сформувати структуру, яка відповідає міжнародним стандартам ведення бізнесу. Причому це не призведе ні до зміни основного фокусу інвестицій (ним, як і раніше, залишається Україна), ні до змін податкової політики групи.

Довідка УНІАН. До групи СКМ входять компанії "Метінвест" і ДТЕК, "Перший Український Міжнародний Банк" і "Ренесанс-Капітал", АСКА і АСКА-ЖИТТЯ, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група «Україна» і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Рітейл (роздрібна торгівля), UMG (видобування глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірські машини», транспортний холдинг «Портінвест» та інші.

Генеральний директор Компанії СКМ - Олег Миколайович Попов.

100% акцій компанії СКМ належать бізнесменові Ринату Ахметову.