Державний концерн «Укроборонпром» готовий передати Іраку другу партію БТР-4 у складі 62 машин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укроборонпрому».

«Контракт між Україною та Іраком виконується стабільно. На сьогодні ДП «Завод Малишева» разом зі співвиконавцями контракту завершують підготовку до здачі іноземному замовнику другої партії бронетехніки в кількості 62 БТР-4», - наводить прес-служба концерну слова генерального директора ДП «Укроборонпром» Дмитра Перегудова.

За його словами, після закінчення випробувань техніка вже найближчим часом може бути відвантажена країні-замовнику. Д.Перегудов також відзначив, що хід виконання іракського контракту вдалося нормалізувати завдяки ініціативі Президента України Віктора Януковича з реформування системи українського ОПК і створення концерну «Укроборонпром».

Гендиректор «Укроборонпрому» зазначив, що досягнута підприємствами концерну інтенсивність робіт з виготовлення бронетехніки в рамках іракського контракту відповідає показникам провідних світових виробників, що, на його думку, дозволяє говорити про успішне завершення Україною іракського контракту.

Довідка УНІАН. Наприкінці 2009 року Україна й Ірак підписали контракт на постачання 420 машин БТР-4 на загальну суму 457,5 млн. дол. Основний виконавець контракту – Харківське конструкторське бюро імені Морозова (ХКБМ), співвиконавець – Державне підприємство «Завод імені Малишева» (м. Харків).

Колісні БТР-4 розроблені конструкторами ХКБМ. Перша партія БТР-4 для Іраку виготовлена на виробничій базі КБ імені Морозова і в кількості 26 одиниць відправлена замовнику з території заводу імені Малишева 20 квітня 2011 року.