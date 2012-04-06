Жеваго судитиметься зі своїми опонентами в Україні

Вищий суд Великобританії відмовив Ferrexpo (основний акціонер Полтавського гірничо-збагачувального комбінату) в розгляді позову про акції Полтавського ГЗК у британських судах.

Повідомлення про це розміщене на сайті американської телекомпанії CNBC.

Як повідомив УНІАН партнер юридичної фірми Lexwell (представляє інтереси відповідачів за позовом Ferrexpo) Андрій Колупаєв, компанії-відповідачі Gilson Investments Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited і Trimcroft Services Limited, що претендують на 40,19% акцій ПГЗК, закликають основного акціонера Ferrexpo Костянтина Жеваго не вводити інвесторів в оману.

Gilson Investments Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited і Trimcroft Services Limited вважають поширену прес-службою Ferrexpo у ряді українських ЗМІ інформацію про нібито «припинення» розгляду справи свідомим спотворенням фактів і маніпуляцією довірою інвесторів.

За словами А.Колупаєва, цим рішенням Вищий суд Великобританії визнав непереконливими доводи Ferrexpo про необхідність розгляду справи у Великобританії і, по суті, відмовив у вирішенні суперечки, вказавши на переважну компетенцію українських судів.

При цьому, за інформацією А.Колупаєва, Ferrexpo не погодилася з результатами вирішення суперечки і спробувала оскаржити рішення британського суду, проте на даному етапі прохання про апеляцію було відхилене суддею Ендрю Смітом.

А.Колупаєв також повідомив, що Gilson Investments Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited і Trimcroft Services Limited повністю задоволені ухвалою суду, згідно з якою справа підлягає розгляду в українських, а не британських судах. "Наші клієнти завжди дотримувалися позиції, що це питання української правової системи, і тому ми сподіваємося на швидке вирішення суперечки стосовно 40,19% акцій Полтавського ГЗК, яка вельми негативно позначається на діяльності компанії і очевидно не йде на користь всім сторонам процесу", - наголосив А.Колупаєв.

Довідка УНІАН. Ferrexpo є сировинною компанією зі штаб-квартирою у Швейцарії і активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво та експорт залізорудних окатишів, що використовуються у виробництві сталі. Поточний обсяг виробництва - близько 10 мільйонів тонн на рік. Основними споживачами продукції є компанії з Австрії, Сербії, Словаччини, Чехії, Німеччини та інших європейських країн, а також Китаю, Індії, Японії та інших країн АТР (Азіатсько-Тихоокеанського регіону).

Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Минулого року компанія залучила у групи західних банків на розвиток своїх проектів п'ятирічний кредит у розмірі 420 млн. дол., а також розмістила на ринку п'ятирічні євробонди на 500 млн. дол.

Залучені кошти Ferrexpo спрямувала на програму своєї модернізації, зокрема, на облаштування нового родовища - Єристовського, видобування руди на якому має початися у 2013 році.

Протягом найближчих півтора-двох років компанія планує збільшити свої потужності з виробництва окатишів у річному обсязі до 12 мільйонів тонн.