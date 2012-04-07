Росії потрібні модернізовані «Кукурузники»

Москва. Росія зацікавлена у відновленні виробництва регіональних модернізованих літаків на базі Ан-2 «Кукурузник».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Рижук за підсумками поїздки регіонами Сибіру.

«Там бездоріжжя не тому, що дороги не будують, а тому, що там вічна мерзлота і тому потрібен літак. Ми домовилися реанімувати і почати виробництво сучасних модернізованих «Кукурузників», - сказав С.Рижук.

За його словами, відповідних домовленостей було досягнуто між представниками «Мотор Січ» і тюменським авіазоводом №26.

Він також повідомив, що в делегації були представники «Мотор Січ», які домовилися створити СП для ремонту двигунів літаків і вертольотів.

С.Рижук повідомив, що спільний пакет пропозицій України російським партнерам, вироблений під час поїздки, становить близько 3 млрд. дол. у різних областях.

«Це не великі проекти, середні і великі від 5 млн. до 200 млн. дол. Загалом це майже 130 спільних проектів у різних сферах», - сказав губернатор.

Він наголосив, що це дуже взаємовигідні проекти, які дадуть імпульс розвиткові регіонів України і РФ.

Як повідомляв УНІАН, 3-7 квітня керівники Волинської, Вінницької, Житомирської й Івано-Франківської областей перебували в Сибіру для налагодження зв'язків зі своїми російськими колегами в Тюменській області, Ханти-Мансійському автономному окрузі і Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

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