«Богдан» у першому кварталі збільшив виробництво легкових авто на 23,5%

Корпорація «Богдан», один із найбільших суб'єктів українського ринку автотранспортних засобів, у січні-березні ц.р. збільшила виробництво легкових автомобілів на 23,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 4,515 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі корпорації «Богдан».

У повідомленні наголошується, що в січні-березні ц.р. корпорація «Богдан» збільшила виробництво комерційних автомобілів (вантажні Hyundai HD і легкі комерційні «Богдан 2310») на 42,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 214 штук, а також виготовила 107 автобусів (у першому кварталі 2011 року компанія випустила тільки 5 автобусів).

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році корпорація «Богдан» збільшила виробництво легкових автомобілів на 5,5% у порівнянні з 2010 роком – до 20,240 тис. штук, при цьому скоротила виробництво вантажних автомобілів на 46,5% у порівнянні з 2010 роком – до 649 штук, а також виготовила 144 автобуси.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей із виробництва транспортних засобів усіх типів.

У червні 2008 року корпорація ввела в експлуатацію завод із випуску легкових автомобілів потужністю 120 тис. авто на рік, інвестувавши у цей проект понад 330 млн. дол.

У даний час корпорація випускає легкові авто Lada і Hyundai, а також легкові авто під власним брендом з використанням комплектуючих ВАТ «АвтоВАЗ» (Тольятті, РФ) та інших світових виробників.

Під брендом Bogdan за ліцензією «АвтоВАЗу» випускаються автомобілі Bogdan 2110, Bogdan 2111, які, як і Bogdan 2310 pick-up, експортуються у декілька країн СНД, зокрема до Росії.