Фінансування розвитку мінерально-сировинної бази можуть збільшити в 4,4 раза

Кабінет Міністрів України пропонує збільшити фінансування розвитку мінерально-сировинної бази в 2012 році в 4,4 раза, або на 0,775 млрд грн, - до 1 млрд грн.

Про це сказано в розробленому урядом законопроекті №10317, зареєстрованому у Верховній Раді 9 квітня.

Раніше на ці цілі в держбюджеті-2012 було передбачено 0,225 млрд грн.

Кабінет міністрів України також прогнозує, що в 2012 році до державного бюджету надійде 6 млрд грн як премії за підписання угод про розділ продукції (УРП).

Нагадаємо, в лютому Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзовської (Донецька та Харківська області) й Одеської (Львівська область) площ із запасами сланцевого газу. До кінця 2012 року планується також підготувати й провести конкурси на укладення УРП щодо Слобожанської (Харківська область), Скіфської та Фороської (обидві - глибоководний шельф Чорного моря) нафтогазоносних ділянок.