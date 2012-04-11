Україна і Румунія домовилися відновити переговори про добудову КГЗКОР

Україна і Румунія домовилися відновити у першій половині червня переговори щодо врегулювання питань добудови Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР).

Як повідомив УНІАН перший заступник міністра інфраструктури Костянтин Єфименко, таке рішення ухвалене за підсумками першого засідання українсько-румунської комісії з питань економічного, промислового, наукового і технічного співробітництва.

«Це питання доволі давно існує між нашими сторонами. Наше розуміння, що комбінат, Який не працює, не може принести користь жодній зі сторін. Досягнуто домовленості, що у червні відбудуться двосторонні зустрічі фахівців з цього питання», - сказав він.

За словами К.Єфименка, «у 2012 році з цього питання очікується чимала кількість контактів на високому рівні, і я впевнений, що ми прийдемо до вирішення цього питання».

Довідка УНІАН. К.Єфименко очолює українську частину українсько-румунської комісії. Засідання комісії відбулося 11 квітня після семирічної перерви в роботі.

За підсумками комісії створено три робочі групи – у сфері транспорту, у сфері туризму і у сфері геопросторової інфраструктури.

Товарообіг між Україною і Румунією у 2011 році становив 2,77 млрд доларів.

Будівництво КГЗКОР почалося у 1985 році при пайовій участі України, Румунії, Словаччини. Будівельна готовність комбінату становить 66%. Для завершення будівництва і введення в експлуатацію першої черги комбінату необхідно близько 200 млн. дол. Потужність підприємства – 10 млн. тонн окатишів, першого пускового комплексу – 6,6 млн. тонн.

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