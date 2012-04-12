Росія має намір збудувати для своїх потреб близько 70 літаків Ан-124 «Руслан»

Москва. Росія має намір збудувати для своїх потреб близько 70 українсько-російських літаків Ан-124 «Руслан».

Про це написав на своїй сторіночці у Facebook віце-прем'єр Росії з питань ВПК Дмитро Рогозін, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Ан-124 збудуємо близько 20 машин для потреб Міноборони, а для приватних російських компаній - близько 50», - зазначив Д.Рогозін.

За його словами, «лінійка АНів (70, 140, 148) теж буде затребувана десятками замовлень кожен».

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, вчора під головуванням Д.Рогозіна на засіданні Військово-промислової комісії при Уряді Російської Федерації розглянуто питання створення авіаційних комплексів військово-транспортної авіації.

«При розгляді питання порядку денного засідання про створення авіаційних комплексів військово-транспортної авіації було дано оцінку виконання заходів, передбачених Державною програмою озброєння щодо розробки нових і модернізації існуючих, а також щодо закупівель військово-транспортних літаків, які випускаються серійно”, - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що в прийнятому Військово-промисловою комісією рішенні намічено комплекс узгоджених заходів щодо оновлення парку літаків всіх класів вантажопідйомності військово-транспортної авіації, подальшого розвитку підприємств авіаційної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня віце-прем'єр Російської Федерації Сергій Іванов повідомив російській газеті «Известия», що відновлення виробництва транспортних літаків Ан-124 «Руслан» відбудеться не скоро і замовникам доведеться чекати ще не один рік.

29 квітня 2011 р. посол України в Росії Володимир Єльченко за підсумками робочої поїздки до Ульяновська (РФ) заявив, що пакет замовлень на літак Ан-124 «Руслан» становить 56 одиниць.

16 серпня п.р. під час авіасалону "МАКС-2011" заступник генерального конструктора ДП «Антонов» Олег Богданов заявив, що керівництво «Об'єднаної авіабудівної корпорації» Росії гальмує розвиток спільних проектів у галузі авіації – випуск пасажирського літака Ан-148 і транспортних Ан-124 і Ан-70.

Зокрема, він наголосив, що технологічні можливості дають змогу відновити виробництво Ан-124 і налагодити виробництво Ан-70 в Ульяновську вже у 2014 році, проте керівництво російської «ОАК» наполягає на перенесенні старту виробництва на 2016 рік.

Також 16 серпня президент «ОАК» Росії Михайло Погосян повідомив, що Міністерство оборони Росії має намір купити 10 літаків Ан-124 «Руслан».

«На сьогодні обговорюється програма глибокої модернізації літаків Ан-124 і державною програмою озброєнь (РФ) передбачено закупівлю 10 літаків Ан-124», - сказав М.Погосян.

Довідка УНІАН. ДП «Антонов» є правонаступником всіх прав і зобов’язань ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філіалів (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-агро»).

Російсько-український транспортний літак "Руслан" – найбільший серійний транспортний літак у світі. Літаки будували в Ульяновську і Києві. У 2004 році виробництво було припинено.