Білорусь ратифікувала Угоду про умови поставок до України шин для легкових авто

Мінськ. Білоруський парламент ухвалив сьогодні Закон «Про ратифікацію Угоди між Урядом Республіки Білорусь і Кабінетом Міністрів України про умови поставок до України шин пневматичних гумових нових для легкових автомобілів», передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

Як повідомив заступник голови білоруського державного концерну з нафти і хімії Володимир Волков, ратифіковану Угоду було підписано 30 вересня 2010 року з метою припинення антидемпінгового розслідування, початого в Україні щодо білоруських легкових шин.

«Ратифікація цієї Угоди послужить зміцненню довіри і партнерства між державами, а також позитивно позначиться на розвитку добросусідських економічних зв'язків з Україною», - відзначив В.Волков.

Він зазначив, що відповідно до умов Угоди Білорусь бере на себе добровільні зобов'язання з кількісного обмеження експорту до України шин, що виробляються в Білорусі.

«Угода містить положення, що передбачають ліцензування експорту білоруських легкових шин до України і направлення українській стороні інформації про видані ліцензії, а також про фактичні обсяги поставок», - уточнив В.Волков.

Окрім цього, у разі зміни кон'юнктури українського ринку Угодою передбачена можливість зміни щорічної квоти поставок шин до України за ініціативою будь-якої із сторін, а також закріплені гарантії незастосування з боку України заходів торгового захисту за умови належного дотримання Білоруссю умов Угоди.

Довідка УНІАН. Проект Закону РБ «Про ратифікацію Угоди між Урядом Республіки Білорусь і Кабінетом Міністрів України про умови поставок до України шин пневматичних гумових нових для легкових автомобілів» було внесено до Палати Представників Національних зборів РБ Радою міністрів Білорусі 6 лютого 2012 року.