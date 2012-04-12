«Запоріжсталь» у І кварталі скоротила виробництво прокату на 4,5%

ПАТ «Запоріжсталь» у 1-му кварталі 2012 року скоротило щодо 1-го кварталу 2011 року виробництво прокату на 4,5%, або на 35 тис. тонн, - до 745 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними "Металургпрому", за січень-березень ц.р. комбінат виплавив 791 тис. тонн чавуну, що на 64 тис. тонн, або на 8,8%, більше у порівнянні з результатами за аналогічний період минулого року.

За звітний період «Запоріжсталь» випустила 902 тис. тонн стали, що на 36 тис. тонн, або на 3,8%, менше за показник 1-го кварталу 2011 р.

До 1 квітня 2012 р. меткомбінат також виготовив 1,324 млн. тонн агломерату, що на 1 тис. тонн менше, ніж за три місяці 2011 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запоріжсталь» працює на ринках чавуну, слябів, штаб гарячекатаних рядових і конструкційних, прокату листового холоднокатаного рядового, конструкційного тощо. Займає монопольне становище на ринках сріблянки, холоднокатаних листів, тонколистового прокату, жерсті чорної, жерсті білої, стрічки сталевої холоднокатаної, гнутих профілів сталевих і замкнутих холодногнутих профілів.

У липні 2011 р. співвласником комбінату «Запоріжсталь» стала Група "Метінвест" (понад 50% акцій підприємства).

«Запоріжсталь» у 2011 році збільшила відносно 2010 року виробництво прокату на 11%, або на 316 тис. тонн, - до 3,171 млн. тонн.