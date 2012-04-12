Промвиробництво в єврозоні у лютому зросло на 0,5%

Брюссель. У лютому 2012 року промислове виробництво в країнах зони євро зросло на 0,5%, порівняно з січнем, у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - зросло на 0,2%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з лютим 2011 року, в лютому 2012 року промислове виробництво знизилося на 1,8% в обох зонах.

У лютому 2012 року проти січня 2012 року виробництво в енергетичному секторі зросло на 7,7% у зоні євро і на 6,6% - в ЄС-27.

Виробництво у сфері напівфабрикатів знизилося на 1,4% у зоні євро і на 1,5% в ЄС-27, товарів нетривалого користування - скоротилося на 1,6% у зоні євро і на 2,0% в ЄС-27. Виробництво товарів тривалого користування знизилося на 2,0% в єврозоні й на 2,4% в ЄС-27. Виробництво у сфері капітальних товарів зросло на 0,7% в єврозоні й на 0,1% в ЄС-27.

У лютому, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва, порівняно з січнем зареєстроване в Нідерландах (13,0%), Словаччині (2,8%) і Фінляндії (2,1%).

Найбільше зниження - в Мальті (-4,6%), Швеції (-3,6%) та Ірландії (-3,2%). У лютому 2012 року, порівняно з лютим 2011 року виробництво в енергетичному секторі зросло на 3,6% в єврозоні й на 1,4% в ЄС-27.

Виробництво у сфері напівфабрикатів знизилося на 4,5% у зоні євро і на 4,0% в ЄС-27. Виробництво у сфері товарів нетривалого користування зменшилося на 5,3% у зоні євро і на 4,4% в ЄС-27, виробництво у сфері товарів тривалого користування знизилося на 6,4% в єврозоні й на 5,2% в ЄС-27. Виробництво у сфері капітальних товарів зросло на 0,8% в єврозоні й на 0,7% в ЄС-27.

У лютому 2012 року, за наявними даними, промислове виробництво найбільше зросло, порівняно з лютим-2011 у Словаччині (8,4%), Латвії (7,3%) та Нідерландах (6,7%)

Найбільше зниження – в Люксембурзі (-14,4%), Мальті (-11,4%) і Греції (-8,5%).

У січні 2012 року, за уточненими даними, промислове виробництво не змінилося в обох зонах, порівняно з груднем 2011 року.

Довідка УНІАН. Наразі в зону євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.