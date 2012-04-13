Виробництво легкових авто в Україні у І кварталі скоротилося на 18,6%

Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні-березні, за оперативними даними, скоротилося на 18,6%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 17,594 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром».

За даними Асоціації, виробництво автобусів в Україні в січні-березні збільшилося на 5,9%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 572 штук.

Також в повідомленні сказано, що виробництво вантажних автомобілів в Україні у січні-березні збільшилося на 51,4%, в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, до 998 штук.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 29,5%, в порівнянні з 2010 роком, до 97,5 тис. штук. Виробництво автобусів збільшилося на 40,4% - до 3744 штук, а вантажних автомобілів скоротилося на 36,4% - до 3087 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» («ЗАЗ»), Корпорація «Богдан», «Єврокар», Корпорація «АІС» («КрАСЗ»), Корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод ») та ін.