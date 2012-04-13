Кенія зацікавилась українським високотехнологічним обладнанням та міндобривами

Кенія розглядає можливість поставок з України високотехнологічного обладнання і мінеральних добрив.

Як повідомили УНІАН в посольстві України в Республіці Кенія, про це йшлося під час зустрічі Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кенія Володимира Бутяги з Міністром торгівлі Кенії Мозесом Ветангулою.

В ході зустрічі було обговорено широке коло торговельно-економічних питань.

Під час переговорів, Мозес Ветангула висловив бажання здійснити візит до України з метою обговорення конкретного кола питань взаємодії на торговельно-економічному напрямку та в інвестиційній сфері.