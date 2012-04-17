У Європі продажі автомобілів впали до 14-річного мінімуму

Продажі автомобілів у Європі в березні поточного року впали до найнижчого рівня за 14 років.

Продажі у Євросоюзі за місяць впали на 6,6% у порівнянні з аналогічним периодом минулого року - до 1,5 млн. автомобілів, найнижчого рівня з березня 1998 року, повідомляє Європейська асоціація автовиробників. Продажі за перший квартал знизилися на 7,3% - до 3,43 млн. автомобілів.

Peugeot, Toyota і BMW прогнозують скорочення автомобільного ринку на 5% у регіоні цього року, тоді як уряди ЄС борються з кризою.

Продажі автомобілів у Франції, на другому за обсягами ринку в Європі, впали на 23%, в Італії – на 27%.

Європейські продажі Fiat впали на 26% - до 81,4 тисячі автомобілів, зокрема через страйк водіїв вантажівок у країні.

Продажі Peugeot у регіоні впали на 19%, Renault відзвітувала про 20% падіння продажів, передає Bloomberg.