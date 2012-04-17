Чистий прибуток "Метінвесту" за 2011 рік збільшився більш ніж у 4 рази

Чистий прибуток гірничо-металургійної групи компаній «Метінвест» за підсумками 2011 року склав 1,854 млрд дол, що більш ніж у 4 рази більше, ніж за підсумками 2010 року (437 млн дол.)

Про це повідомляється у фінансовому звіті «Метінвесту», опублікованому на сайті компанії.

Згідно зі звітом, виручка «Метінвесту» склала за підсумками 2011 року 14,189 млрд дол, що на 51% більше, ніж за підсумками 2010 року. У загальному обсязі продажів компанії 72,7% припадало на сегмент сталі (у 2010 році - 61%), а продаж в сегменті залізної руди склав 19,8% проти 26,7% в 2010 році, на продаж коксу та вугілля припало 7% (12,3% в 2010 році). EBITDA "Метінвесту" за 2011 рік зросла на 39,7%, склавши 3,565 млрд дол.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - міжнародна вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі й напівфабрикатах, а й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами Групи «Метінвест» є Група СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

ТОВ «Метінвест Холдинг» - керуюча компанія Групи «Метінвест».