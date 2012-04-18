Кримський содовий завод відновить виробництво соди в Україні

ПАТ «Кримський содовий завод» у вересні 2012 року завершить будівництво цеху харчової соди, що дозволить підприємству випускати 20 тис. тонн харчової соди в рік.

Про це УНІАН повідомили в департамент зовнішніх зв'язків та комунікацій Group DF.

«За нашими планами, вже в вересні ми запустимо цех, отримаємо першу продукцію, а в жовтні-листопаді вийдемо на потрібну продуктивність», - сказав голова правління ПАТ «Кримський содовий завод» Владислав Шмельков.

Згідно з повідомленням, будівництво цеху виробництва харчової соди на ВАТ «Кримський содовий завод» почалася в червні 2011 року. Сукупний обсяг інвестиції в проект складе близько 40,7 млн грн, а прогнозований термін повернення інвестицій - 2 роки і 11 місяців. За словами В.Шмелькова, виробництво харчової соди - дуже приваблива ніша для інвестицій. Україна споживає близько 10 тисяч тонн харчової соди в рік, місткість ринку України оцінюється в 30 млн грн на рік.

Сумарна потужність виробництва харчової соди в світі складає близько 870 тис. т/рік. Таким чином, після запуску виробництва харчової соди ПАТ «Кримський содовий завод» частка України може скласти близько 2,2% світового ринку цієї продукції.

«Потрібно використовувати можливості, які є. Тоді ми посилимо і бізнес, і Україну. Створення нового виробництва виведе Україну в число серйозних світових гравців», - сказав глава Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро Фірташ.

Харчова сода, яку буде виробляти ПАТ «Кримський содовий завод», випускатимуть у пачках по 0,5 кг і мішках по 25 кг.

Після запуску нового виробництва Україна відновить власне виробництво харчової соди, і в найближчі роки істотно знизить обсяги імпорту цієї продукції. ПАТ «Кримський содовий завод» стане єдиним в Україні підприємством, що виробляє цю продукцію. З 2009 року українська промисловість не виробляє харчову соду, оскільки єдиний в Україні цех з її виробництва ВАТ «Лисичанська сода» був зупинений через фінансові проблеми підприємства. У зв'язку з припиненням виробництва харчової соди в 2009-2012 роки ця продукція активно імпортувалася на український ринок, в основному, з Росії та Туреччини.

Довідка УНІАН. ПАТ «Кримський содовий завод» (м. Красноперекопськ, АР Крим) - провідне підприємство з виробництва технічної кальцинованої соди в Україні. Завод почав працювати в 1973 р. Проектна потужність - 698 тис. тонн на рік.

Завод входить до групи Ostchem Holding, яка консолідує всі хімічні активи Group DF.

89,99% акцій підприємства належать OstChem Germany GmbH (Німеччина), дочірній компанії OstChem Holding AG. 90% акцій OstChem Holding AG належать Group DF.