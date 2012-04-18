В Україні спад промвиробництва у березні - 1,1%, зростання у першому кварталі – 0,9%

В Україні спад промислового виробництва в березні 2012 року порівняно з березнем 2011 року становив 1,1%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в січні-березні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року зростання промвиробництва в Україні становило 0,9%, у березні 2012 року проти лютого – 9,8%.