В Україні спад промвиробництва у березні - 1,1%, у І кварталі – зростання 0,9%. Доповнена

В Україні спад промислового виробництва в березні 2012 року порівняно з березнем 2011 року становив 1,1%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, у січні-березні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року зростання промвиробництва в Україні становило 0,9%, в березні 2012 року проти лютого – 9,8%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва у березні 2012 р. до березня 2011 р. за галузями становило: у видобувній промисловості – 3,6% (у березні 2012 р. до лютого 2012 р. – зростання 14,8%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – зростання 2,1% (до лютого – зростання 16,9%), в видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – зростання 4,6% (до лютого – зростання 13,4%).

В оброблювальній промисловості спад обсягів виробництва в березні 2012 р. до березня 2011 р. становив 2,7% (до лютого п.р. – зростання 13,6%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – зростання 2,4% (до лютого – зростання 21,9%).

У легкій промисловості в березні 2012 р. до березня 2011 р. зафіксований спад обсягів виробництва на рівні 12,3% (до лютого п.р. – зростання 6,7%), зокрема в текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – спад 11% (до лютого – зростання 5,4%), у виробництві шкіри, виробів з неї – спад 17,2% (до лютого – зростання 12,4%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, спад виробництва в березні 2012 р. до березня 2011 р. становив 11,1% (до лютого – зростання 15,2%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 5,6% (до лютого – зростання 11,2%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – спад 20,7% (до лютого – спад 4,6%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості в березні 2012 року зафіксовано зростання обсягів виробництва на 9% (до лютого п.р. – зростання 11,2%), зокрема у хімічному виробництві – зростання 11,1% (до лютого – зростання 9,2%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – спад 0,5% (до лютого – зростання 22,5%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – спад 6,1% (до лютого – зростання 40,6%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів у березні 2012 р. до березня 2011 р. спад виробництва становив 1,6% (до лютого – зростання 15%), у машинобудуванні — спад 5,6% (до лютого – зростання 7,8%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – спад 8% (до лютого – зростання 13,8%), у виробництві електричного, електронного і оптичного обладнання – спад 8,4% (до лютого – спад 8,5%), у виробництві транспортного устаткування – спад 2,7% (до лютого – зростання 13%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 0,1% (до лютого – спад 10%).

Довідка УНІАН. В Україні спад промислового виробництва у грудні 2011 року порівняно з груднем 2010 року становив 0,5%, у січні-грудні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 7,3%.