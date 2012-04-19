Янукович: необхідно створити умови для розвитку реального сектора економіки

Реальний сектор економіки України необхідно забезпечити додатковими коштами, адже саме він є фундаментом, на якому тримається зокрема бюджетна система держави.

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час засідання Керуючої ради Комітету економічних реформ, повідомляє прес-служба глави держави.

«Необхідно забезпечити реальний сектор економіки додатковими коштами, створити ефективний механізм взаємодії «держава - бізнес», захищати інтереси національних товаровиробників», - наголосив він.

В.Янукович нагадав, що минулого року доручив Комітету економічних реформ розробити пакет ініціатив, спрямованих на підтримку реального сектора економіки.

Економічна політика держави може бути ефективною, тільки якщо будуть створені умови для інвестування та розвитку реального сектору, переконаний він.

Глава держави зауважив, що в цьому контексті особливого значення набуває дерегуляція економіки.

«Я бачу, що останнім часом є зменшення ентузіазму у деяких виконавців, відповідальних за цей напрямок. Тому ми обов’язково поглиблено розглянемо стан справ у цій сфері на засіданні Комітету економічних реформ», - сказав В.Янукович.